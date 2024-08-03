Летняя депрессия, малоизученное расстройство с полным чувством вялости. Максим МорозовСогласно статистике, каждый двадцатый житель планеты страдает от сезонного аффективного расстройства (САР), которое с 1984 года признано официальным психическим заболеванием.
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