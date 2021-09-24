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Начислят сразу до 5 000 рублей. Кто получит новые деньги от государства

Начислят сразу до 5 000 рублей. Кто получит новые деньги от государства

Некоторые категории россиян имеют право на дополнителную финансовую помощь от государства. Важно знать, что выплаты могут носить как федеральный, так и региональный характер.

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