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Китай

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Полный текст выступления Си Цзиньпина на внеочередном онлайн-саммите лидеров БРИКС, посвященном палестино-израильскому конфликту

Пекин, 21 ноября /Синьхуа/ -- Ниже следует полный текст председателя КНР Си Цзиньпина на внеочередном онлайн-саммите лидеров БРИКС, посвященном палестино-израильскому конфликту: ДОБИТЬСЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОГНЯ ВО ИМЯ ПРОЧНОГО МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ Выступление на внеочередном онлайн-саммите лидеров БРИКС, посвященном палестино-израильскому конфликту (21 ноября 2023 г.

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