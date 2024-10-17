Япония вдвое увеличила экспорт автомобилей в Россию

18 октября, ВЛАДИВОСТОК, ФедералПресс. Япония более чем в два раза нарастила ввоз автомобилей в Россию в сентябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится в отчете Министерства финансов страны.
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