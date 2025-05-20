Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 729 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Горшков
    Он что - дурак?«Заход с тыла, ра...
  • Alex Nемо
    Дарагой, зачем нужно кого-то покупать, когда свои уже сидят в МВД?В Екатеринбурге н...
  • Владислав Владислав
    Надо гнать В ШЕЮ из России наглых и (или) подлых и (или) безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и закав...В Екатеринбурге н...

Пункт 7 - особенный: Переговоры Путина и Трампа - о чём не напишут информагентства

Пункт 7 - особенный: Переговоры Путина и Трампа - о чём не напишут информагентства

Царьград Коллаж Царьграда Сообщается, что Владимир Путина и Дональд Трамп провели двухчасовой телефонный разговор, об итогах которого высказались помощник президента России Юрий Ушаков и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр _
И что? Зеленский тоже звонит Трампу когда вздумается, что это меняет?
Ответить
7 час.
Галина Скрипник
Уже нет.
Ответить
2 час.
Галина Скрипник
Уважаемые авторы! Вы хотя бы фамилию своего президента правильно склоняйте - &quot;Сообщается, что Владимир Путина и Дональд Трамп провели двухчасовой телефонный разговор&quot;,.....
Ответить
2 час.
наверх