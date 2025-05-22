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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Жительница Барнаула пожаловалась Бастрыкину на буйного соседа-мигранта

Жительница Барнаула пожаловалась Бастрыкину на буйного соседа-мигранта

Женщина считает, что мужчина пребывает в ее жилом помещении незаконно Жительница Барнаула обратилась в приемную председателя СКР Александра Бастрыкина во "ВКонтакте" с жалобой на буйного соседа-мигранта из Узбекистана, сообщили в Информационном центре ведомства.

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