Жительница Барнаула пожаловалась Бастрыкину на буйного соседа-мигранта

Женщина считает, что мужчина пребывает в ее жилом помещении незаконно Жительница Барнаула обратилась в приемную председателя СКР Александра Бастрыкина во "ВКонтакте" с жалобой на буйного соседа-мигранта из Узбекистана, сообщили в Информационном центре ведомства.