Зеленский продает европейцам то, что уже принадлежит России

Вооруженные силы Украины покинули позиции в поселке Шевченко под Красноармейском в ДНР. Сообщается, что за последние недели ВСУ понесли большие потери при попытках контратаковать российские силы в этом населенном пункте.
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