Легковушка упала в реку в Москве

На данный момент известно об одном погибшем. Его тело нашли в машине.фото: t.me/moscowprocЛегковой автомобиль пробил ограждения и упал в реку на Лужнецкой набережной в Москве, сообщает 4 января пресс-служба столичной прокуратуры.