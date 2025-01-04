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Легковушка упала в реку в Москве

Легковушка упала в реку в Москве

На данный момент известно об одном погибшем. Его тело нашли в машине.фото: t.me/moscowprocЛегковой автомобиль пробил ограждения и упал в реку на Лужнецкой набережной в Москве, сообщает 4 января пресс-служба столичной прокуратуры.

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