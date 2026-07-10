Правительства стран НАТО ведут к катастрофе, провоцируя ядерную войну с Россией. Об этом в эфире видеоблога Гленна Дизена заявил американский профессор Джеффри Сакс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии