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Политнавигатор

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Джеффри Сакс: Путин изначально не верил Трампу, но старался его не раздражать

Правительства стран НАТО ведут к катастрофе, провоцируя ядерную войну с Россией. Об этом в эфире видеоблога Гленна Дизена заявил американский профессор Джеффри Сакс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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