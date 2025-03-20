Players Championship 2025:Джон Хиггинс победил Уокелина в захватывающем триллере

Четырехкратный Чемпион мира Джон Хиггинс обыграл Криса Уокелина, а Сяо Годун нанес поражение У Ицзэ в 1/8 финала на турнире Players Championship 2025 в Телфорде, сообщает WST Джон Хиггинс (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Результаты, турнирная таблица Расписание трансляций - 1/4 финала Расписание, трансляции - 1/8 финала Расписание, трансляции турнира Джон Хиггинс в нервном финальном фрейме одержал победу со счетом 6-5 над Крисом Уокелином.