Хаос охватил Великобританию из-за резкого похолодания: мужчина насмерть замерз в авто

Снег и гололед вызвали массовый хаос по всей Великобритании, пишет Daily Mail. Бездомный мужчина умер, укрываясь в своем автомобиле от температуры -10 градусов по Цельсию во время резкого похолодания, охватившего страну.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии