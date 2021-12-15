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Сенатор Ковитиди: «Нормандскому формату» при урегулировании в Донбассе нет альтернативы»

Сенатор Ковитиди: «Нормандскому формату» при урегулировании в Донбассе нет альтернативы»

Сохранение «нормандского формата» — единственный путь не только к мирному урегулированию ситуации в Донбассе, но и к предотвращению иных критических процессов в Европе, считает член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

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