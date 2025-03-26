В Карагандинской области провели подрыв 600 кв. метров льда

В Карагандинской области принимаются активные меры для предотвращения весенних подтоплений. Так, сегодня на озере Карасор, вблизи села Коянды Каркаралинского района, проведены взрывные работы на площади 600 кв.
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