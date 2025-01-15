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Петербургский дневник

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Россиянам рассказали подробности о метапневмовирусе человека

Россиянам рассказали подробности о метапневмовирусе человека

Это ОРВИ, для которой характерны типичные симптомы поражения респираторного тракта В конце 2024 года Управление по контролю и профилактике заболеваний Китая зафиксировало увеличение случаев респираторных инфекций, вызванных метапневмовирусом человека.

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