Россиянам рассказали подробности о метапневмовирусе человека

Это ОРВИ, для которой характерны типичные симптомы поражения респираторного тракта В конце 2024 года Управление по контролю и профилактике заболеваний Китая зафиксировало увеличение случаев респираторных инфекций, вызванных метапневмовирусом человека.
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