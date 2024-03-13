Тысячи астраханцев посетили агитпоезд Минобороны России. Фоторепортаж

Некоторые из них в этот день по телемосту поговорили со своими родными – участниками СВО. Наш город стал последней точкой на юге страны, который вчера встретил тематический поезд «Сила в правде» в рамках Всероссийской патриотической акции, организованной Минобороны РФ.