Тысячи астраханцев посетили агитпоезд Минобороны России. Фоторепортаж

Некоторые из них в этот день по телемосту поговорили со своими родными – участниками СВО. Наш город стал последней точкой на юге страны, который вчера встретил тематический поезд «Сила в правде» в рамках Всероссийской патриотической акции, организованной Минобороны РФ.
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