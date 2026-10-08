Я работал при Социализме в СССР. Я работал при капитализме в РФ. Вот вам несколько основных отличий

Я много лет работал и в Советском Союзе, и в капиталистической России. Поэтому разницу между ними мне объяснять не надо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВИ Как выглядит наст...
- «Спрятаться негде...
- Как выглядит наст...
В Советском Союзе ВОСПИТЫВАЛИ человека творческого, неравнодушного, стремящегося к совершенствованию, ценили его рабочие, интеллектуальные и моральные качества... При капитализме прежде всего выигрывают бесчестные, безжалостные и морально не воспитанные люди, готовые поступиться честью и совестью (если они вообще у них имелись) ради обогащения и власти. Из творцов создают потребителей. К сожалению, только война заставила власть обратиться к лучшим граням нашего народа, патриотизму и взаимопомощи, иначе всё так бы и продолжало гнить дальше, приводя страну к дальнейшему развалу. Может это заставит народ воспрянуть от постепенного закабаления, и почувствовать себя хозяином своей земли, человеком, а не бездушной зацифрованной скотиной
Человек по природе устроен сложно и ему свойственно развитие личности , что было прекрасно реализовано в СССР и остановлено после его разрушения , человек вечно погруженный в проблемы финансового характера и не имеющий возможности их решить из за финансовый политики государства просто перестает развиваться , он крутится на одном месте как "белка в колесе" и не развивается , это прекрасно видно по культуре потребительства и отсутствии культуры и перспектив видения собственного будущего , граждане лишены вектора развития и погружены в океан вечных проблем , все это неправильно.
Всё абсолютно верно! Да это и понятно, ведь гражданам СССР объясняли как могли что мир капитализма-это мир паразитизма на труде рабочих, ведь именно с этого пути ушли наши предки после 2й революции, в том то и был замысел-уйти от эксплуатации человека человеком! помните что первым писали на школьных досках те кто учился грамоте в 20х?
МЫ НЕ РАБЫ! РАБЫ НЕ МЫ!
а после ГКЧП страна развернулась именно в сторону рабства, так и живём. Да, темнейший затеял процесс разворота огромной страны и уже давно заметны первые результаты, так что держим курс на дальнейшее освобождение от паразитов и развитие страны!
Сырьевой капитализм , когда из страны черпают сырье и вывозят за границу за валюту , которой вечно не хватает для существования страны , никого технологического и духовного развития граждан страны не предполагает а в СССР данное развитие было и это факт .