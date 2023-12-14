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Глава Чеченской Республики назвал предполагаемые сроки завершения спецоперации на Украине

Глава Чеченской Республики назвал предполагаемые сроки завершения спецоперации на Украине

Ситуация в зоне проведения специальной военной операции для украинских формирований становится все более сложной, поддержка Киева со стороны Запада снижается, и эти обстоятельства заставляют задаться вопросом о том, не приближается ли период окончания специальной военной операции.

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