Ситуация в зоне проведения специальной военной операции для украинских формирований становится все более сложной, поддержка Киева со стороны Запада снижается, и эти обстоятельства заставляют задаться вопросом о том, не приближается ли период окончания специальной военной операции.
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