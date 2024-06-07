ФРГ может ужесточить миграционные правила после нападения в Мангейме

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о необходимости ужесточения миграционных правил в Германии. Такие меры Шольц связал с последним нападением афганца на полицейского в Мангейме и с продолжающейся серией атак на политиков, пишет "Коммерсантъ".