ФРГ может ужесточить миграционные правила после нападения в Мангейме

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о необходимости ужесточения миграционных правил в Германии. Такие меры Шольц связал с последним нападением афганца на полицейского в Мангейме и с продолжающейся серией атак на политиков, пишет "Коммерсантъ".
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