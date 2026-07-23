Режим ЧС введен в станице Динской после атаки БПЛА

Станица Динская подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов в ночь на 22 июля. «Из-за взрывов БПЛА, падения осколков и повреждения жилых зданий с 22 июля 2026 года в станице Динской действует режим чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Динского района.