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Уайт осудил Ковингтона за слова об отце Эдвардса: «Не люблю, когда в трэштоке затрагивают семью»

«Мы в бойцовской игре. Тут говорят кучу гадостей, но упоминание семьи в трэштоке мне не нравится. Не люблю, когда затрагивают семью, жену, родителей или кого-то еще.

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