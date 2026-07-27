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В Сандовском округе открылся современный фельдшерско‑акушерский пункт

В Сандовском округе открылся современный фельдшерско‑акушерский пункт

В деревне Лукино Сандовского муниципального округа открылся новый фельдшерско‑акушерский пункт. В деревне Лукино Сандовского муниципального округа начал работу новый фельдшерско‑акушерский пункт (ФАП) — структурное подразделение Сандовской центральной районной больницы.

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