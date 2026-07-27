В Сандовском округе открылся современный фельдшерско‑акушерский пункт

В деревне Лукино Сандовского муниципального округа открылся новый фельдшерско‑акушерский пункт. В деревне Лукино Сандовского муниципального округа начал работу новый фельдшерско‑акушерский пункт (ФАП) — структурное подразделение Сандовской центральной районной больницы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии