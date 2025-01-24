Актер Ефим Белосорочка: «Красноярск ассоциируется со всеми радостями моего первого студенчества!»

На телеканале ТНТ стартовал показ костюмированной комедии «Купцы и дети», роль в которой исполнил актер Ефим Белосорочка, чья биография тесно связана с нашим регионом – здесь Ефим получил свое первое образование, окончив Красноярский институт искусств.
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