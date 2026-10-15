Бывший начальник Генерального штаба британской армии лорд Ричард Даннатт призвал Великобританию продолжать максимально поддерживать Украину, в том числе поставками вооружений и финансовой помощью.
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Зеленский перешёл все моральные границы, оскорбляет и плюёт в лицо всем своим союзникам, а те стыдливо утираются и подтирают сопли Зеленскому. Пора этим союзникам вспомнить фразу французского политика
Шарля Мориса де Талейран-Перигора: «Предательство — это вопрос даты. Вовремя предать — это значит предвидеть». Нужно перестать поддерживать диктатуру на Украине, иначе Зеленский утянет и вас в трясину, а если Британия хочет войны на своей территории, то пусть не забудет, что страна это остров, со всеми вытекающими от сюда последствиями.