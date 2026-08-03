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FiNE NEWS

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Пять признаков опасных БАДов из интернета, которые помогут сохранить здоровье

Покупка биологически активных добавок (БАД) через интернет требует внимательности. Генеральный директор сервиса Pharmedu Татьяна Ходанович выделила пять простых признаков, которые помогут отличить безопасный продукт от опасного.

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