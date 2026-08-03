Пять признаков опасных БАДов из интернета, которые помогут сохранить здоровье

Покупка биологически активных добавок (БАД) через интернет требует внимательности. Генеральный директор сервиса Pharmedu Татьяна Ходанович выделила пять простых признаков, которые помогут отличить безопасный продукт от опасного.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии