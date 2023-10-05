7 знаменитых метеоритов, наделавших много шума

В 1790 году было впервые зафиксировано падение метеорита на Землю. Правда, ученые из Парижской академии наук признали факт столкновения комического тела с поверхностью нашей планеты лишь спустя 13 лет, сначала посчитав показания трех сотен очевидцев шуткой.