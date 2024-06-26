Заслуженный артист РФ Михаил Мальцев умер в возрасте 74 лет

Заслуженный артист России Михаил Мальцев ушел из жизни 21 июня в возрасте 74 лет в городе Воронеж. Он долгое время боролся с онкологическим заболеванием, об этом стало известно в субботу, 22 июня, когда на сайте воронежского Дома актера был опубликован некролог.
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