Заслуженный артист РФ Михаил Мальцев умер в возрасте 74 лет

Заслуженный артист России Михаил Мальцев ушел из жизни 21 июня в возрасте 74 лет в городе Воронеж. Он долгое время боролся с онкологическим заболеванием, об этом стало известно в субботу, 22 июня, когда на сайте воронежского Дома актера был опубликован некролог.