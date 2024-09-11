Сергей Безруков высказался о будущем театра

Необычным спектаклем открыл свой юбилейный 90‑й сезон Нижегородский театр оперы и балета. В этот вечер на его сцене вместе с Губернаторским оркестром Москвы выступил актёр, режиссёр и руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков, представивший нижегородцам спектакль «Маленький принц».
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