Украинский военнослужащий настраивает Starlink © ReutersОграничение работы американской спутниковой системы военного назначения Starshield на Украине привело к потере десятков беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумму свыше одного миллиона долларов, пишет газета The New York Times.
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