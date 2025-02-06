«Вопрос не в уме, а в технологиях манипулирования», – политолог о вербовке «террористов» в открытых каналах

Для борьбы с терроризмом необходимо ограничить свободу слова в «Телеграме». Об этом заявила на круглом столе по профилактике экстремизма политолог и эксперт по деструктивному влиянию социальных сетей Яна Амелина.
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