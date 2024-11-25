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Пассажирка: загоревшийся в Анталье самолет испытывал трудности с приземлением

Пассажирка: загоревшийся в Анталье самолет испытывал трудности с приземлением

Загоревшийся при посадке в аэропорту Антальи самолет российской авиакомпании "Азимут" испытывал длительные трудности с приземлением.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
&quot;Очевидцы говорили, что видели, как из самолета течет топливо, и он мог взорваться в любой момент. Сегодня у нас своеобразный второй день рождения&quot; ................ что можно написать? Дурная паникёрка!!! Да и орать пассажиру идиоту то же не стоило. Вот стюардессе стоит пройти добавочные курсы при поведении в подобных ситуациях. Самолет априори не может взорваться а вот гибель пассажиров от удушья и отравления газами вполне реальна, но требовать открытия аварийных люков это фактически подстрекательство к неподчинению т.е. уже статью УК РФ поднял.....
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