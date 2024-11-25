Пассажирка: загоревшийся в Анталье самолет испытывал трудности с приземлением

Дмитрий Гурин

"Очевидцы говорили, что видели, как из самолета течет топливо, и он мог взорваться в любой момент. Сегодня у нас своеобразный второй день рождения" ................ что можно написать? Дурная паникёрка!!! Да и орать пассажиру идиоту то же не стоило. Вот стюардессе стоит пройти добавочные курсы при поведении в подобных ситуациях. Самолет априори не может взорваться а вот гибель пассажиров от удушья и отравления газами вполне реальна, но требовать открытия аварийных люков это фактически подстрекательство к неподчинению т.е. уже статью УК РФ поднял.....