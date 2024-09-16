На улицах в городах Италии появились рекламные щиты с с призывами к миру с Россией и пророссийскими лозунгами, сообщил телеканал CNN.
CNN: в городах Италии установили плакаты с призывами к миру с Россией
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Помню пленных в Ростове\дон.Немцы ненавидели румын и итальянцев.Немецкая колонна шла на работу отдельно от остальных пленных.Говорят и кормешка разная..Совсем недавно итальянцы поняли,кто кому враг.
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19 час.
Виктор Шилин
Вот что заявление Путина животворящее творит с болезными и немощными европендами. Пошло исцеление?
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18 час.
Н
Николай
А вспомнили ЭТРУССКОВ!!!
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18 час.
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