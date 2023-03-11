7-местный кросс УРАЛ Next 2 2023-2024 представили на фото, не дожидаясь дебюта. Все подробности

В то время как на автомобильных рынках практически всех развитых стран безграничной популярностью продолжают пользоваться крупные 7-местные кроссоверы, в России этот сегмент практически опустел из-за ухода многих компаний еще в прошлом году.
В то время как на автомобильных рынках практически всех развитых стран безграничной популярностью продолжают пользоваться крупные 7-местные кроссоверы, в России этот сегмент практически опустел из-за ухода многих компаний еще в прошлом году.
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