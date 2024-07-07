Макс Ферстаппен: Из-за повреждения днища я терял по секунде на круге

Макс Ферстаппен: Из-за повреждения днища я терял по секунде на кругеRed Bull Content Pool Трехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен рассказал, что большую часть квалификации Гран При Великобритании провел на поврежденной машине.
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