Макс Ферстаппен: Из-за повреждения днища я терял по секунде на круге

Макс Ферстаппен: Из-за повреждения днища я терял по секунде на кругеRed Bull Content Pool Трехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен рассказал, что большую часть квалификации Гран При Великобритании провел на поврежденной машине.