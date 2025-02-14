🇩🇯🇪🇹 Зачем Джибути атаковало Эфиопию? 31 января ВВС Джибути нанесли удар с беспилотника по эфиопской общине Эли-Дар.
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🇩🇯🇪🇹 Зачем Джибути атаковало Эфиопию? 31 января ВВС Джибути нанесли удар с беспилотника по эфиопской общине Эли-Дар.
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