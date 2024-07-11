Руководство НАТО призвало Китай прекратить сотрудничество с Россией

НАТО направило «самое серьезное» послание Китаю по итогам заседания саммита альянса, с призывом к КНР прекратить материальную и политическую поддержку военных усилий России, заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг 11 июля журналистам.
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