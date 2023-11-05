Командование «ЮГ» укровермахта посылает на левый берег вояк 35-й ОБрМП и 124-й ОБрТРо на верную смерть Александр Ситников Фото: Keystone Press Agency/ Global Look Press За период с 21 по 27 октября 2023 года на Херсонском направлении в результате упреждающих действий российских войск и огневых налетов артиллерии в течение недели потери ВСУ составили до 485 военнослужащих убитыми и ранеными, 11 орудий полевой артиллерии, а также 20 автомобилей.