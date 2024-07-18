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Китай следит за кораблями по волнам. Система работает по всему миру

Китай следит за кораблями по волнам. Система работает по всему миру

Китай разработал систему слежения за военными кораблями по всему мируКоманда из Даляньской военно-морской академии в Китае разработала метод, позволяющий отслеживать военные корабли США, используя общедоступные спутниковые снимки низкого разрешения: исследование, руководимое Хун Цзюнем, фокусируется на анализе следов волн, которые оставляют корабли — это позволяет идентифицировать их с высокой точностью, несмотря на низкое качество изображений.

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