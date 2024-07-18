Китай следит за кораблями по волнам. Система работает по всему миру

Китай разработал систему слежения за военными кораблями по всему мируКоманда из Даляньской военно-морской академии в Китае разработала метод, позволяющий отслеживать военные корабли США, используя общедоступные спутниковые снимки низкого разрешения: исследование, руководимое Хун Цзюнем, фокусируется на анализе следов волн, которые оставляют корабли — это позволяет идентифицировать их с высокой точностью, несмотря на низкое качество изображений.