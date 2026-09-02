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Царьград

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Ветрова назвала 90-е романтическим и сложным временем

Ветрова назвала 90-е романтическим и сложным временем

Экс-министр культуры Наталья Ветрова охарактеризовала время 90-х годов как сложное и романтическое. Она подчеркнула роль Вячеслава Сурганова, который прожил 96 лет, оставив после себя глубокий след в каждой из эпох российской истории.

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