Ветрова назвала 90-е романтическим и сложным временем

Экс-министр культуры Наталья Ветрова охарактеризовала время 90-х годов как сложное и романтическое. Она подчеркнула роль Вячеслава Сурганова, который прожил 96 лет, оставив после себя глубокий след в каждой из эпох российской истории.
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