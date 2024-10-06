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  • Харченко Александр
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В Петербурге подешевела вторичка

В Петербурге подешевела вторичка

Цены снижаются уже третий месяц подряд. В сентябре подешевел квадратный метр на вторичном рынке. Цены снижаются стабильно уже третий месяц подряд, пишет газета «Известия» со ссылкой на главу федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова.

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