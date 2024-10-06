В Петербурге подешевела вторичка

Цены снижаются уже третий месяц подряд. В сентябре подешевел квадратный метр на вторичном рынке. Цены снижаются стабильно уже третий месяц подряд, пишет газета «Известия» со ссылкой на главу федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова.