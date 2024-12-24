Сергей Собянин рассказал, как преобразились районы ЮВАО после благоустройства

В Рязанском районе привели в порядок сквер имени Федора Полетаева На своём персональном сайте сайте Сергей Собянин, мэр Москвы, рассказал о результатах работ по благоустройству в юго-восточной части города, которые были проведены в 2024 году.
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