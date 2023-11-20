Россиянам раскрыли, как обезопасить себя от звонков мошенников

Чтобы сократить число звонков от мошенников, стоит убедиться, что личные данные не попадают в базы, а также не вступать в разговоры со злоумышленниками, рассказал эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин «Прайму».