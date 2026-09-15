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Калужские новости

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Суд передал ЖК «Калейдоскоп» в Калуге новому застройщику

Суд передал ЖК «Калейдоскоп» в Калуге новому застройщику

Новый застройщик ЖК «Калейдоскоп» — ООО СЗ «Гранит», которому предстоит перечислить 8,4 млн рублей на погашение обязательств обанкротившегося застройщика и завершить строительство дома с подземной парковкой до 2030 года.

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