Вучич прибыл на Украину для обсуждения "Карпатской инициативы" Зеленского

Проект призван объединить страны Большого Карпатского региона. Сербский лидер подчеркнул, что действует в интересах граждан своей страны.
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