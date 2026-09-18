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Царьград

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Вучич прибыл на Украину для обсуждения "Карпатской инициативы" Зеленского

Вучич прибыл на Украину для обсуждения "Карпатской инициативы" Зеленского

Проект призван объединить страны Большого Карпатского региона. Сербский лидер подчеркнул, что действует в интересах граждан своей страны.

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