Под санкции Вашингтона попали оператор платежной системы «Мир» НСПК и Aurus

РИАМО - 23 фев. Санкции США коснулись компании «Национальная система платежных карт» (НСПК), которая является оператором платежной системы «Мир, завода-производителя автомобилей премиум-класса Aurus в Елабуге и ФГУП «НАМИ» — разработчика авто, сообщает РБК.
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