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Китай

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Очерк: Когда русские гусли встречаются с китайскими народными инструментами

Москва, 20 октября /Синьхуа/ -- "Когда наши гусли и народные музыкальные инструменты Китая будут играть на одной сцене, можете себе представить, как это будет чудесно!" -- говорит российская исполнительница Любовь Муравьева, которая до сих пор не может скрыть волнения, вспоминая свое выступление в Китае пять месяцев назад.

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