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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Козловский: «Короткую программу представили очень хорошо, я доволен. Сделали выводы из предыдущих турниров»

Трехкратные чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в эфире Первого канала поделились впечатлениями от выступления на контрольных прокатах сборной.

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