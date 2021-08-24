Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Котенева
    Как хорошо, что курсантов не забыли!На съезде "Единой...
  • Анвар Джуманов
    До выборов меньше месяца, а ЕР очередную программу-очередную обещалку сама придумать не в состоянии.В народную програ...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Ну что это за торги если партия ЕР сформирует то выплатим, а если не изберут, что пенсионерам на погост в белых прост...Выплатить пенсион...

В Тамбове машину депутата облдумы облили краской и поставили у двери венок

В Тамбове машину депутата облдумы облили краской и поставили у двери венок

В социальных сетях сегодня утром появилась информация об акте вандализма в отношении автомобиля депутата Тамбовской областной Думы от КПРФ, известного предпринимателя Александра Жалнина.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх