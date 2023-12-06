Захарова возмутилась молчанием ОБСЕ после гибели журналистов в Газе

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна обратить внимание на гибель более 40 журналистов в секторе Газа, однако вместо этого можно услышать заявления, что ОБСЕ занимается только Европой.
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