Плата за нулевой эффект: почему нельзя смешивать косметику разных брендов

При покупке уходовой косметики консультанты советуют брать всю линейку средств одной фирмы. В противном случае они пугают полной несовместимостью продуктов между собой, отсутствием эффекта или даже аллергическими реакциями на коже.
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