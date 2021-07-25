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Марк Стейн: «Деннис Шредер считает себя игроком на 100 миллионов»

По словам инсайдера ESPN Марка Стейна, разыгрывающий «Лейкерс» Деннис Шредер рассчитывает заключить крупный контракт в это межсезонье, но клуб видит в нем 6-го игрока и готов двигаться дальше без него.

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